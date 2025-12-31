Jahreswechsel

Den Auftakt machte um elf Uhr unserer Zeit der Inselstaat Kiribati. Es folgen um 12 Uhr Neuseeland und um 14 Uhr ein Großteil von Australien. In Deutschland findet die voraussichtlich größte Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin statt.
In den Niederlanden darf in der Silvesternacht zum letzten Mal privates Feuerwerk gezündet werden. Ab dem neuen Jahr gilt dann ein allgemeines Böller- und Raketenverbot, Ausnahmen gibt es für zentrale Feuerwerkshows von Städten und Kommunen.
Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.