Jahreswechsel
Silvesterfeierlichkeiten in der ganzen Welt

In einigen Regionen im Südpazifik hat das Jahr 2026 begonnen.

    Leuchtende Drohnen fliegen bei einer Drohnenshow der Deutschen Umwelthilfe über einem Stadion und formen dabei am Himmel ein Bild von zwei Sektgläsern.
    In Deutschland hatte die Deutsche Umwelthilfe im vergangenen Jahr ein Feuerwerk der anderen Art präsentiert - mittels Drohnenshow (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)
    Den Auftakt machte um elf Uhr unserer Zeit der Inselstaat Kiribati. Es folgen um 12 Uhr Neuseeland und um 14 Uhr ein Großteil von Australien. In Deutschland findet die voraussichtlich größte Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin statt.
    In den Niederlanden darf in der Silvesternacht zum letzten Mal privates Feuerwerk gezündet werden. Ab dem neuen Jahr gilt dann ein allgemeines Böller- und Raketenverbot, Ausnahmen gibt es für zentrale Feuerwerkshows von Städten und Kommunen.
