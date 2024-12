Jahreswechsel

In Deutschland hatte die Deutsche Umwelthilfe im vergangenen Jahr ein Feuerwerk der anderen Art präsentiert - mittels Drohnenshow (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Als erstes feiern die 7.000 Bewohnerinnen und Bewohner des Inselstaats Kiribati im Pazifik - und zwar gegen 11 Uhr unserer Zeit. In Deutschland findet die voraussichtlich größte Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin statt. Dort rechnen die Veranstalter mit rund 65.000 Menschen. Es gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen sowie ein Böllerverbot.

In Griechenland und auf Zypern soll bei den Feierlichkeiten sogenanntes "stilles Feuerwerk" zum Einsatz kommen. Die moderne Pyrotechnik biete alle beliebten Effekten, aber ohne die Lärmbelästigung traditioneller Feuerwerke, teilte die Stadtverwaltung der zyprischen Hafenstadt Limassol mit. In Athen ist zudem eine Lichtshows mittels Drohnen geplant.

Für die geräuschlose Pyrotechnik werden chemische Substanzen eingesetzt, die weniger laute Schallwellen erzeugen. Der Fokus liegt stattdessen auf Licht- und Farbeffekten.

