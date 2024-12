Jahreswechsel

In Deutschland hatte die Deutsche Umwelthilfe im vergangenen Jahr ein Feuerwerk der anderen Art präsentiert - mittels Drohnenshow (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Die rund 7.000 Bewohnerinnen und Bewohner des Inselstaats Kiribati haben 2024 bereits hinter sich gelassen, ebenso die zu Neuseeland gehörenden Chatham Inseln. In der größten Stadt Neuseelands, in Auckland, wird in diesen Minuten ein Feuerwerk vom höchsten Turm der Südhalbkugel aus gezündet.

In Deutschland findet die voraussichtlich größte Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin statt. Dort rechnen die Veranstalter mit rund 65.000 Menschen. Es gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen sowie ein Böllerverbot. Auf Sylt fallen die Feierlichkeiten an der Strandpromenade wegen stürmischen Wetters aus. Auch in der schottischen Hauptstadt Edinburgh sagten die Veranstalter ein geplantes Fest aufgrund von Sturm und Regen ab.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.