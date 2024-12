Das traditionelle Feuerwerk in Sydney findet auch dieses Jahr wieder statt (Archivbild) (AFP / IZHAR KHAN)

Als erstes feiern die 7.000 Bewohnerinnen und Bewohner des Inselstaats Kiribati im Pazifik - und zwar gegen 11 Uhr unserer Zeit. Danach folgen unter anderem die Fidschi-Inseln, der nördöstlichste Teil Russlands und Neuseeland. Im dortigen Auckland ist eine Lichtshow zu Ehren der indigenen Völker der Stadt geplant. Im australischen Sydney werden mehr als eine Million Menschen zum traditionellen Feuerwerk über dem Hafen erwartet. Auch hier ist die indigene Bevölkerung an den Feierlichkeiten beteiligt, außerdem führt der britische Musiker Robbie Williams eine Mitsing-Veranstaltung an.

Konzerte gibt es auch an der Copacabana im brasilianischen Rio de Janeiro und am Times Square in New York. Zwölf Stunden nach dem Jahreswechsel in Deutschland endet der Silvesterreigen in Amerikanisch-Samoa und den Kleineren Amerikanischen Überseeinseln.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.