In Sydney in Australien hat das Feuerwerk schon vor dem Jahreswechsel begonnen (Bianca De Marchi / AAP / dpa )

Als weltweit Erste haben die Menschen auf dem Südsee-Atoll Kiritimati das Jahr 2025 begrüßt. Die etwa 7.300 Einwohner starteten bereits um elf Uhr deutscher Zeit ins neue Jahr. Nur 15 Minuten später folgten die zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands. Sie liegen etwa 800 Kilometer östlich des Pazifikstaats und haben eine eigene Zeitzone haben. Hier leben nur wenige Hundert Menschen.

Um zwölf Uhr deutscher Zeit feierten dann Neuseeland und die beiden Inselstaaten Samoa und Tonga den Jahreswechsel. In Neuseelands größter Stadt Auckland stand der 328 Meter hohe Aussichts- und Fernmeldeturm Sky Tower im Zentrum einer riesigen Lichtshow mit 500 Kilogramm Pyrotechnik.

Neun Tonnen Feuerwerk in Sydney

Um 14 Uhr MEZ startet im australischen Sydney vor der weltberühmten Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses das weltberühmte Feuerwerk. Hier sollen rund neun Tonnen Pyrotechnik in die Luft gehen. Mittels innovativer Technologie sollen Muster und Formen wie Tiere und das Wort "Sydney" in einem Wasserfalleffekt von der Harbour Bridge herunterfließen. Etwa eine Million Schaulustige wollen das Spektakel vor Ort verfolgen. Der britische Popstar Robbie Williams will mit dem Publikum singen.

Schon drei Stunden vor Mitternacht gab es in Sydney ein kleineres Feuerwerk, das vor allem für Familien mit Kindern gedacht war.

Große Shows in asiatischen Metropolen

Aufsehenerregende Lichtershows sind auch in vielen asiatischen Metropolen geplant. In Bangkok steht wieder der mächtige Fluss Chao Phraya im Zentrum, wo viele Feiernde auf Party-Booten unterwegs sind, um das Mega-Feuerwerk aus nächster Nähe zu erleben. Thailand, das der buddhistischen Zeitrechnung folgt, startet ins Jahr 2568.

In Singapur werden zahlreiche Schaulustige zum Feuerwerk an der Marina Bay mit Blick auf die Skyline erwartet. Im malaysischen Kuala Lumpur stehen die 452 Meter hohen Petronas Towers, einst das höchste Gebäude der Welt, im Zentrum einer imposanten Lichtershow.

Als letztes Land wird schließlich Amerikanisch-Samoa das neue Jahr begrüßen - zwölf Stunden nach Deutschland. Das Land liegt nur 220 Kilometer östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze.

Berlin feiert am Brandenburger Tor

In Deutschland findet die voraussichtlich größte Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin statt. Dort rechnen die Veranstalter mit rund 65.000 Menschen. Es gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen sowie ein Böllerverbot.

Auch viele andere Städte grenzen die Silvesterfeiern ein. Eine Übersicht finden Sie hier

In Griechenland und auf Zypern soll bei den Feierlichkeiten sogenanntes "stilles Feuerwerk" zum Einsatz kommen. Dabei werden chemische Substanzen eingesetzt, die weniger laute Schallwellen erzeugen. In Athen ist zudem eine Lichtshow mittels Drohnen geplant.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.