Die große Silvesterparty in Berlin vor dem Brandenburger Tor. (Joerg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Bei der Show am Brandenburger Tor waren Auftritte der Rapperin Shirin David und weiterer Stars wie Maite Kelly, Bausa, Esther Graf, Nemo und Peter Schilling geplant. Es galten hohe Sicherheitsvorkehrungen. Feuerwerk durfte nicht mitgenommen werden. Messer und Waffen waren auf der Partymeile und der näheren Umgebung verboten. Insgesamt sollen rund 4.000 Polizistinnen und Polizisten in der Silvesternacht für Sicherheit sorgen. Sie werden von der Bundespolizei unterstützt. Feuerwehr und Hilfsorganisationen sind mit mehr als 1.500 Einsatzkräften aktiv.

Wasserversorgung nach Rohrbruch zwischenzeitlich ausgefallen

In weiten Teilen Berlins fiel zwischenzeitlich das Wasser aus. Grund war ein Rohrschaden im Stadtteil Wedding, wie die Berliner Wasserbetriebe auf X mitteilten. Nach Angaben einer Sprecherin konnten Techniker den Zufluss aus der defekten Leitung stoppen. Der Wasserdruck habe sich wieder aufgebaut.

Verbotszonen für Böller

Die Berliner Polizei hatte am frühen Silvesterabend ihre angekündigten Verbotszonen für Böller und anderes Feuerwerk eingerichtet. Neben dem Bereich um das Brandenburger Tor wurden im Steinmetzkiez in Berlin-Schöneberg Absperrgitter aufgestellt. Böllerverbotszonen gab es auch am Alexanderplatz in Mitte sowie in Teilen der Sonnenallee nebst Nebenstraßen in Neukölln.

Im Norden bereiteten sich die Menschen auf eine stürmische Silvesternacht vor. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Orkanböen im Harz. An Nord- und Ostsee sei mit Sturmböen zu rechnen. Wie der NDR berichtet, haben mehrere Fährverbindungen ihren Betrieb eingestellt.

Viele Länder feiern bereits den Jahreswechsel

Mit Feuerwerk und Böllern sind die Menschen in Asien und im Südpazifik bereits in das Jahr 2025 gestartet. Als Erste begrüßten die Bewohner des Südsee-Atolls Kiritimati, das zum Inselstaat Kiribati gehört, das neue Jahr. Wenig später folgten Neuseeland, die beiden Inselstaaten Samoa und Tonga sowie Australien. In Sydney fand vor der Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses das traditionelle Feuerwerk statt.

Große Shows in asiatischen Metropolen

Aufsehenerregende Lichtershows gab es auch in vielen asiatischen Metropolen. In Bangkok stand wieder der Fluss Chao Phraya im Zentrum, wo viele Feiernde auf Party-Booten unterwegs waren, um das Mega-Feuerwerk aus nächster Nähe zu erleben. Thailand, das der buddhistischen Zeitrechnung folgt, startet ins Jahr 2568. Im malaysischen Kuala Lumpur standen die 452 Meter hohen Petronas Towers, einst das höchste Gebäude der Welt, im Zentrum einer imposanten Lichtershow.

Als letztes Land wird schließlich Amerikanisch-Samoa das neue Jahr begrüßen - zwölf Stunden nach Deutschland. Das Land liegt nur 220 Kilometer östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.