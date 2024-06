Der Tanjong Beach auf der Insel Sentosa gehört zu den von der Ölpest betroffenen Gebieten in Singapur. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Suhaimi Abdullah)

Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Nationalen Umweltagentur und anderer Organisationen sind mehr als 250 Personen in die Arbeiten eingebunden. Zusätzlich hätten sich bereits mehr als 1.500 Freiwillige zur Säuberung eines Küstenabschnitts gemeldet.

Am Wochenende waren im Industriehafen des Stadtstaats zwei Schiffe zusammengestoßen, wobei bei einem Tankschiff ein Riss in einem der Öltanks entstanden war. Rund 400 Tonnen Öl gerieten in die Umwelt.

