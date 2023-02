Orientierung für Studierende

Viel Kritik an Hochschulrankings

In den USA wird aktuell die Methodik und Glaubwürdigkeit von Hochschulrankings in Frage gestellt. In Deutschland verwendet man zwar eine andere Methodik zur Hochschulbewertung, Experten raten dennoch: nicht allein aufs Gesamtranking schauen.

Kaninsiki, Benedikt | 02. Februar 2023, 14:38 Uhr