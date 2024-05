Europa-Reise von Xi Jinping

Chinas Staatschef Xi in Paris (Gonzalo Fuentes/REUTERS Pool/AP/dpa)

In vielen Bereichen, aber vor allem in der Wirtschaft, sei China genauso abhängig von Europa wie es der Kontinent von China sei. Zudem habe man gemeinsame Interessen. So sei es China und der Europäischen Union gleichermaßen daran gelegen, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werde, erklärte Shi-Kupfer. Daher sei es eine vertane Chance gewesen, dass Bundeskanzler Scholz nicht am Treffen von Xi mit Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teilgenommen habe. Man hätte Xi so deutlich machen können, dass Europa in dieser Hinsicht mit einer Stimme spreche.

Zum Abschluss seiner Europa-Reise trifft Xi heute in Budapest den ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Ungarn gilt neben Serbien als engster europäischer Verbündeter Chinas. Das Land nimmt Teil am chinesischen Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße", mit dem China neue Märkte erschließen will. Zuvor hatte Xi Serbien und Frankreich besucht.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.