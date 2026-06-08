Friedensforschungsinstitut

Die neun Nuklearmächte USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel hätten im vergangenen Jahr ihre Programme zur Modernisierung und Ausweitung ihrer Atomwaffenarsenale fortgesetzt, erklärte Sipri anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Jahrbuchs. Auch sei die Zahl der militärisch nutzbaren Atomsprengköpfe leicht gestiegen.
Die Friedensforscher kritisierten, die Staaten setzten Atomwaffen zunehmend als Instrumente nationaler Machtpolitik ein und machten damit jahrzehntelange Bemühungen um eine Verringerung rückgängig.
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Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.