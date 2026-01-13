Kritische Infrastruktur

Die Polizei ermittle zu dem Vorfall, heißt es in einer Mitteilung. Weder die Stadt noch Land oder Bund hätten den Alarm ausgelöst. Zum jetzigen Zeitpunkt müsse mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem externen Angriff ausgegangen werden. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet, haben die Kriminalpolizei und der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.
Am späten Samstagabend hatten in Halle alle betriebsfähigen Alarmsirenen geheult; eine Gefahrenlage bestand jedoch nicht. Die Stadt war zunächst von einem technischen Defekt ausgegangen.
Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.