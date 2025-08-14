Ukrainischer Generalstab

Generalstab der Ukraine: Situation bei Pokrowsk ist stabilisiert (Michael Shtekel/AP/dpa)

Mehrere Einheiten hätten dem Feind schwere Verluste zugefügt, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine den Sprecher des Generalstabs, Kowaljow. Dabei seien auch Gefangene gemacht worden.

Zuvor waren russische Einheiten Militärbeobachtern zufolge nordöstlich des Ortes Pokrowsk mehr als zehn Kilometer in Richtung Dobropillja vorgestoßen. In Medienberichten war von einem Frontdurchbruch die Rede. Daraufhin habe die ukrainische Armeeführung Reserven in das Gebiet verlegt.

Unterdessen wurden aus mehreren russischen Gebieten neue ukrainische Drohnenangriffe gemeldet. In der Grenzregion Belgorod und der südrussischen Region Rostow gab es Verletzte, im Gebiet Wolgograd kam es zu einem Brand in einer Erdölraffinerie.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.