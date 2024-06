Bundeskanzler Scholz und Bundesinnenministerin Faeser machen sich gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Söder in Reichertshofen ein Bild von der Lage. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Die beiden SPD-Politiker sind in Reichertshofen auch mit Ministerpräsident Söder zusammengetroffen. Der CSU-Politiker appellierte im Deutschlandfunk an die Bevölkerung, Evakuierungsaufrufen ohne Verzögerung zu folgen. Für die Einsatzkräfte bestehe die größte Herausforderung darin, dass rechtzeitig Ablösung bereitstehe. Manche Helfer seien bereits mehr als 24 Stunden im Einsatz, sagte Söder.

In Regensburg wurde unterdessen der Katastrophenfall ausgerufen. Desweiteren spitzte sich die Situation in den Landkreisen Günzburg und Donau-Ries zu. Mehrere Orte wurden evakuiert. In der Ortschaft Ebenhausen-Werk im Landkreis Pfaffenhofen brach nach Behördenangaben in der Nacht ein Damm. An den Zuflüssen zur Donau gingen die Fluten vielerorts langsam zurück. Nun konzentriert sich das Hochwasser zunehmend auf die Donau selbst.

Menschen in Häusern eingeschlossen

In Baden-Württemberg besuchen Ministerpräsident Kretschmann und Landesinnenminister Strobl betroffene Gemeinden. Dort waren in der Nacht wegen Überflutungen in der Stadt Ebersbach an der Fils südöstlich von Stuttgart zahlreiche Menschen in Gefahr. Die Überflutungen betreffen ein Wohngebiet, es wurde eine außergewöhnliche Einsatzlage angeordnet, wie das Landratsamt Göppingen mitteilte.

Unwetter führten am Abend auch zu Hochwasser im Rems-Murr-Kreis. Die Lage sei vor allem in der Gemeinde Rudersberg angespannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Alles sei überflutet. Menschen seien in ihren Häusern eingeschlossen.

Bahn: Zugreisen in Richtung Süddeutschland vermeiden

Wegen der Hochwasserlage in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns rät die Deutsche Bahn weiter von Fahrten nach Süddeutschland ab. Bei den Fernverkehrsverbindungen komme es zu Zugausfällen, teilte das Unternehmen mit. Vor allem München könne etwa von Stuttgart, Würzburg und Nürnberg nicht angefahren werden. Die Einschränkungen werden den Angaben zufolge den ganzen Tag dauern.

Für Tickets, die bis gestern für Reisen am Sonntag und heute auf betroffenen Strecken gebucht wurden, ist die Zugbindung aufgehoben: Das Ticket gilt für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Bei allen übrigen Zugverbindungen erwartet die Bahn weiterhin eine hohe Auslastung.

Nach den heftigen Regenfällen ruht jetzt auch die Schifffahrt am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.