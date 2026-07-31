Bundesinnenminister Dobrindt, CSU, will angesichts der Lage in der spanischen Exklave Ceuta die deutschen Grenzkontrollen verlängern. (Michael Kappeler/dpa)

Die Situation in Ceuta verdeutliche die volatile Lage bei der illegalen Migration, erklärte der CSU-Politiker in Berlin. Man dürfe nun das in Deutschland Erreichte nicht gefährden. Seit September 2024 gibt es an allen deutschen Grenzen zu europäischen Nachbarstaaten wieder reguläre Grenzkontrollen. Sie sind im Schengenraum eigentlich nicht vorgesehen. Eine Verlängerung muss der EU-Kommission alle sechs Monate angezeigt werden.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.