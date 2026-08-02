In Griechenland gibt es mehrere Waldbrände - wie hier auf Kreta. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Costas Baltas)

Mehrere Ortschaften westlich von Athen mussten wegen der Flammen geräumt werden. Auch rund 100 Kilometer weiter westlich brennt es, außerdem im Norden der Halbinsel Peloponnes. Sehr schnell breiteten sich die Feuer zuletzt vor allem in der Region rund um das Dorf Porto Germeno aus. Starker Wind ließ den Einsatz von Löschhubschraubern kaum zu. 500 Feuerwehrleute sind im Einsatz, darunter auch Helfer aus Rumänien und Frankreich sowie viele Freiwillige.

In der Türkei wurden nach Behördenangaben hunderte Waldbrände gelöscht. In Frankreich hat sich nach Angaben der Behörden die Lage entspannt.

Auch aus den USA wird ein Waldbrand gemeldet. In der Stadt Spokane im Bundestaat Washington sind tausende Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, erklärte ein Sprecher des Gouverneurs.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.