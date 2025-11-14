Sitzblockade vor dem Eingang des COP30-Gebäudes in Belem in Brasilien. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andre Penner)

Damit zwangen sie die Delegierten dazu, Seiteneingänge zu nutzen. Auch wegen verschärfter Sicherheitsvorkehrungen bildeten sich lange Warteachlangen. Der Tagungsort wurde auf dem Gelände eines alten Flughafens in der Amazonasstadt Belém errichtet.

Die Demonstranten treten für die Belange indigener Völker ein. Sie fordern von der brasilianischen Regierung, alle Entwicklungsprojekte im Amazonasgebiet einzustellen, darunter Bergbau, Holzeinschlag, Ölbohrungen und den Bau einer neuen Eisenbahnlinie für den Transport von Bergbau- und Agrarprodukten.

Bereits zu Wochenbeginn hatte es ähnliche Proteste gegeben. Dutzende Aktivisten drangen gewaltsam auf das COP30-Gelände. Am Eingang gab es Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Vertreter der Aktivisten verteidigten ihr Vorgehen. Sie wollten die Verzweiflung ihres Kampfes für den Schutz des Regenwaldes deutlich machen, hieß es.

