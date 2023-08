Vertreter der Handwerksbranche sehen Idee eines neuen Berufsbilds Wärmepumpenbauer. (imago images / Wolfgang Maria Weber)

Das würde Jahre dauern, sagte der Chef des Fachverbands Sanitär, Heizung, Klima in Sachsen, Fischer, mit Blick auf die Erarbeitung eines neuzugeschnittenen Kombi-Berufs aus Installateur und Elektriker. Zudem würden heutige Anlagenmechaniker schon dreieinhalb Jahre lernen, sagte Fischer dem Sender MDR. Dieser Ausbildung noch den Elektriker hinzuzufügen, sei nicht sinnvoll. Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden, Brzezinski. Man passe Berufsbilder zwar auch mal an. Aber einen Energiewende-Meister, der Fertigkeiten in Bau, Installation und Strom vereine, sehe er nicht.

