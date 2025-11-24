Verunglückte Biathletin

Die tödlich verunglückte frühere Biathletin Laura Dahlmeier soll durch den Preis weiter in Erinnerung bleiben (Archivbild). (IMAGO / Sven Simon / IMAGO)

Vom kommenden Jahr an soll der Preis an eine herausragende Nachwuchsathletin oder einen herausragenden Nachwuchsathleten im DSV verliehen. "Der Preis ist ganz bewusst offen für alle Disziplinen, also nicht nur für Biathlon", betonte Schwarzbach. Die genauen Kriterien werde man noch festlegen.

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier war Ende Juli bei einem Kletterunfall in Pakistan ums Leben gekommen. Die 31-Jährige hatte nach dem Ende ihrer sportlichen Karriere unter anderem als TV-Expertin für das ZDF gearbeitet.

