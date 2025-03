Datenanalyse

Schneekanonen werden in Österreich weit häufiger eingesetzt als in bayerischen Skigebieten. (IMAGO / Jöran Steinsiek / IMAGO)

Demnach wurden die Liftanalagen in Österreich in diesem Zeitraum um 56 Prozent vergrößert , so dass mehr Menschen transportiert werden können. Schlepplifte seien beispielsweise durch große Sessellifte ersetzt worden. In Tirol gibt es bei den Beförderungskapazitäten sogar ein Plus von 76 Prozent. In Bayern dagegen beträgt der Anstieg der Analyse zuolge nur 15 Prozent.

Auch bei der Ausstattung mit Schneekanonen liegt Österreich vorne: Hier werden 92 Prozent der Anlagen beschneit, in Bayern sind es laut BR drei Viertel der Skigebiete. Bei den Pistenkilometern gibt es im Nachbarland ein Plus von 30 Prozent, in Bayern ist dieser Wert weitgehend unverändert geblieben.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.