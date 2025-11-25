Nach positivem Dopingtest

Die deutsche Ski-Langläuferin Victoria Carl (Archivbild) (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / Hilger / BEAUTIFUL SPORTS / Hilger)

Ein Urteil der Nationalen Anti-Doping-Agentur steht zwar weiter aus. Die NADA legte nach eigenen Angaben aber einen Sanktionsvorschlag über eine Sperre von zwei Jahren vor. Fest steht: Carl darf nicht am Wettkampfbetrieb teilnehmen und weiterhin auch nicht mit dem deutschen Team trainieren.

Die 30-Jährige war nach der vergangenen Weltcupsaison bei einer Kontrolle positiv auf den Wirkstoff Clenbuterol getestet worden. Nach Angaben Carls sowie des DSV war der Wirkstoff in einem Hustensaft enthalten, der der Athletin von einem Arzt verabreicht worden war.

