Sechsmaliger Weltmeister

"In den vergangenen Monaten habe ich viel darüber nachgedacht, und mein Bauchgefühl sagt mir: Es ist der richtige Zeitpunkt", sagte Eisenbichler. "Skispringen war mein Leben – mit Höhen und Tiefen, mit Emotionen, die kaum in Worte zu fassen sind."

Neben den WM-Titeln in Einzel, Mixed-Team und Team gewann Eisenbichler 2022 in Peking Olympia-Bronze im Mannschaftswettbewerb. Zudem gewann er zweimal Silber und einmal Bronze bei Skiflug-Weltmeisterschaften. Zuletzt kam Eisenbichler nicht mehr an sein altes Leistungsniveau heranund war nur noch sporadisch Teil des Weltcup-Aufgebots. Für die Zukunft sei eine Tätigkeit als Trainer eine Option.

Überragende WM 2019 in Österreich

DSV-Sportdirektor Horst Hüttel erklärte: "Mit Markus Eisenbichler verlässt einer der ganz großen Skispringer die Weltcup-Bühne. Herausragend sind seine sechs WM-Titel. Er ist damit der erfolgreichste deutsche Skispringer in der Geschichte."

Allein bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Innsbruck und Seefeld stand Eisenbichler dreimal ganz oben auf dem Podest. Von der Großschanze wurde er Weltmeister im Einzel. Sein Debüt im Weltcup-Team hatte er im Rahmen der Vierschanzentournee 2011/2012 in Oberstdorf gegeben.

Zum Abschluss der Saison nominierte Bundestraner Horngacher Eisenbichler für den Raw-Air-Wettbewerb in Skandinavien.

