Skispringer Pius Paschke. (IMAGO / NTB / IMAGO / Geir Olsen)

Der 34-Jährige wurde Zweiter hinter dem Österreicher Jan Hörl. Den dritten Platz belegte Hörls Landsmann Daniel Tschofenig.

Für Paschke war es der dritte Erfolg beim Saisonauftakt in der norwegischen Stadt: Am Freitag hatte er mit der deutschen Auswahl im Mixed-Team-Wettbewerb triumphiert; am Samstag gewann er dann sogar das erste der beiden Einzelspringen.

Beim jetzigen zweiten Springen landete Paschkes Teamkollege Andreas Wellinger - in der vorigen Saison Zweiter der Vierschanzentournee und Dritter im Gesamtweltcup - als Siebter ebenfalls unter den besten zehn. Weltcup-Rückkehrer Markus Eisenbichler schaffte es als 32. nicht in den zweiten Durchgang.

