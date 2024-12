Die deutschen Skispringer - hier Andreas Wellinger - sind mit einem Sieg ins Weltcup-Wochenende in Titisee-Neustadt gestartet. (IMAGO / Eibner)

Der 34 Jahre alte Paschke - derzeit Spitzenreiter im Gesamt-Weltcup - war mit drei blitzsauberen Sprüngen auf 143,5, 140,0 und 142,5 Meter der Springer des Tages. Auch der zweimalige Olympiasieger Wellinger zeigte mit 138,5 sowie zweimal 137,0 Meter keine Schwäche.

Beim "Super Team"-Format treten pro Mannschaft zwei Springer über je drei Durchgänge an. Im Männer-Weltcup war dieser Wettbewerb in der Saison 2022/23 in Lake Placid erstmals ausgetragen worden, danach gab es drei weitere Wettkämpfe. Den zuvor einzigen deutschen Sieg gab es im Februar 2023 durch Karl Geiger und Andreas Wellinger.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.