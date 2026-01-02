Prevc sprang 105 und 128,5 Meter. Der Tagessieg ging an Abigail Strate aus Kanada. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte Prevc das im Dezember 2023 eingeführte Event für sich entschieden.
Selina Freitag sprang 128 und 118 Meter und belegte als beste Deutsche am Oberstdorfer Schattenberg den dritten Platz. In der Gesamtwertung der "Two-Nights-Tour" reichte dies für Platz zwei, nachdem Freitag in Garmisch-Partenkirchen als Zweite ebenfalls aufs Podest gesprungen war.
Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.