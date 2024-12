Russisches Erdgas

Die Slowakei droht der Ukraine im Streit um russische Gaslieferungen mit Gegenmaßnahmen. (picture-alliance / dpa / Sergey Dolzhenko)

In einem auf Facebook veröffentlichten Video sagte der slowakische Premierminister Fico, notfalls werde man Stromlieferungen an die Ukraine stoppen. Anders als die meisten anderen EU-Länder bezieht die Slowakei trotz des russischen Angriffskriegs weiterhin russisches Gas. Die Ukraine als Transitland will jedoch ab Januar den Gasfluss über die Pipelines stoppen. Der slowakische Premier Fico pflegt enge Verbindungen zu Russland, zuletzt besuchte er den russischen Präsidenten Putin in Moskau.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.