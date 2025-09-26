Das Parlamentsgebäude und die historische Burg in Bratislava (picture-alliance / Uwe Gerig / Uwe Gerig)

Das Parlament in Bratislava billigte eine Verfassungsänderung, nach der als Geschlechter nur noch männlich oder weiblich akzeptiert werden. Sie seien biologisch gegeben. Die Novelle sieht außerdem vor, dass nur noch verheiratete Paare Kinder adoptieren dürfen. Damit sind gleichgeschlechtliche Paare faktisch ausgeschlossen, weil es in dem Land keine Ehe für alle gibt. Ausdrücklich verboten werden Leihmutterschaften.

Zudem wird festgelegt, dass Entscheidungen über kulturell-ethische Fragen wie Bildung, Familienleben und Sprache künftig ausschließlich in die Kompetenz der nationalen Gesetzgebung fallen. Experten hatten gewarnt, dass die Slowakei damit in Konflikt mit Vorgaben der EU-Verträge gerät.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.