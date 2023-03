Polen und die Slowakei wollen MIG-29 Kampfjets an die Ukraine liefern. (picture alliance / AA)

Das teilte der slowakische Verteidigungsminister Nad per Facebook mit und verwies auf ein gestriges Treffen mit seinem polnischen Kollegen Blaszczak in Stockholm. Einen konkreten Zeitplan nannte Nad nicht, mahnte aber zur Eile. Es sei unmenschlich und unverantwortlich gegenüber der ukrainischen Bevölkerung, hier weiter zu theoretisieren. Er stellte der Ukraine zehn Flugzeuge aus slowakischen Beständen in Aussicht. Sein Land erhofft sich Kompensation aus Deutschland oder anderen Nato-Ländern.

Polen lieferte unterdessen zehn weitere Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine, wie das Verteidigungsministerium in Warschau bekanntgab. Vier Panzer waren bereits Mitte Februar übergeben worden.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.