"Billige Konkurrenz"

Blick auf eine kilometerlange LKW-Schlange in der Nähe des Grenzübergangs Vysne Nemecke in der Slowakei (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Robert Nemeti)

Grund ist die Sorge vor billiger Konkurrenz durch ukrainische Transportunternehmer. Man kämpfe für die Erhaltung der heimischen Arbeitsplätze in der Logistikbranche, teilte der slowakische Verband UNAS mit. Die slowakischen Transportunternehmer schließen sich damit einer Blockade an der polnisch-ukrainischen Grenze an, die seit Anfang November andauert. Sie wollen damit vor dem EU-Verkehrsministertreffen am Montag den Druck auf die Politik erhöhen, eine Lösung für das Problem zu finden.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.