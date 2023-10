Die Ministerpräsidenten von Ungarn und der Slowakei, Orban und Fico. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Omar Havana)

Zudem sollen Soldaten an der Grenze patrouillieren. Die Sicherheitskräfte sollen die zunehmende Migration ins Land verhindern. In der Slowakei kam zuletzt eine steigende Zahl von Flüchtlingen an. Diese stammen vor allem aus Serbien und gelangen über Ungarn in die Slowakei. Ziel sind oft westeuropäische Länder. Der slowakische Regierungschef Fico hatte unter anderem mit scharfer Rhetorik gegen Flüchtlinge Wahlkampf gemacht. Seine Partei war als stärkste Kraft aus den Parlamentswahlen von Ende September hervorgegangen.

