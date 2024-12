Der slowakische Pantomime Milan Sladek starb im Alter von 86 Jahren. (Dano Veselský / tasr / dpa / Dano Veselský)

Das meldet die slowakische Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf die Familie. Sladek hatte 1959 das erste Pantomimen-Ensemble in der damaligen Tschechoslowakei gegründet. International bekannt wurde er durch die von ihm verkörperte Kunstfigur Kefka. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings eröffnete er 1974 in Köln das Theater Kefka. Nach 1989 ging er in seine Heimat zurück. In den letzten 20 Jahren wurde Deutschland wieder Ausgangspunkt für seine künstlerische Arbeit.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.