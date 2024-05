Robert Fico unmittelbar vor dem Regierungstreffen in Handliová. (Radovan Stoklasa / TASR / dpa)

Der 59-Jährige wurde demnach per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatten mehrere slowakische Medien berichtet, die Schüsse auf Fico seien nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlová gefallen. Der Regierungschef sei unter anderem in den Bauch getroffen worden. Reportern zufolge wurde ein Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen. Über die Identität des Täters und die Hintergründe ist noch nichts bekannt.

"Abscheulicher Angriff"

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verurteilte den "abscheulichen Angriff" auf Fico. Auch die Regierungschefs zahlreicher Länder äußerten sich schockiert, darunter Bundeskanzler Scholz, Polens Ministerpräsident Tusk, Ungarns Regierungschef Orban und der tschechische Premierminister Fiala.

Fico ist seit 2023 erneut slowakischer Ministerpräsident. Der Vorsitzende der linkspopulistischen Smer-Partei hatte das Amt zuvor bereits zweimal inne.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.