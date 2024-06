Fußball-EM

Serbiens Strahinja Pavlovic (l) und Sloweniens Andraz Sporar (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Jovic glich mit der letzten Aktion des Spiels nach einer Ecke die Führung von Slowenien durch Zan Karnicnik in der 69. Minute aus. Beide Mannschaften bleiben damit mögliche Achtelfinal-Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft , falls die DFB-Auswahl Gruppensieger werden sollte.

Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Dänemark geht Slowenien mit zwei Punkten ins letzte Vorrundenspiel am Dienstag in Köln gegen den Gruppenfavoriten England. Serbien trifft im Parallelspiel erneut in München auf Dänemark.

Um 18.00 beginnt in Frankfurt am Main die Partie zwischen Dänemark und England; um 21.00 treffen in Gelsenkirchen Spanien und Italien aufeinander.

