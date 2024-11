Solartechnikkonzern

Die Zentrale des Solartechnikkonzerns SMA Solar im hessischen Niestetal. (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Allein in Deutschland sollen demnach mehr als 700 Arbeitsplätze wegfallen. Das im SDax notierte nordhessische Unternehmen hat zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 senken müssen. Bereits im Juni hatte SMA Solar seine Ziele unter anderem wegen hoher Lagerbestände reduziert. Nun strebt der Konzern Einsparungen in Höhe von 150 bis 200 Millionen Euro an. Der Personalabbau müsse noch mit den Arbeitnehmervertretern abgestimmt werden, heißt es.

