Technikmesse CES

Der interaktive Legostein leuchtet und macht Geräusche - angepasst an seine Umgebung (Lego / dpa)

Der neue Baustein ist mit einem Lautsprecher, LED-Leuchten und einem Beschleunigungssensor ausgestattet. Und ganz wichtig: Er besitzt einen Chip, der andere Legosteine und Figuren erkennen soll.

Der Stein soll selbst merken können, wie er verbaut ist und in welchem Zusammenhang. Das Thema erkennt er über Magnetcodes an Legomännchen. Er soll zum Beispiel Fahrgeräusche machen, wenn er Teil eines Autos ist - oder Quaken, wenn er in einer Ente verbaut wurde.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.