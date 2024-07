In Frankreich läuft der Zugverkehr nach den Anschlägen auf Hochgeschwindigkeitsstrecken wieder weitgehend normal. (dpa / Philippe Fraysseix/SNCF)

Nach Angaben der Bahngesellschaft SNCF sind die Reparaturen nach den Sabotageakten abgeschlossen. Bereits gestern fuhren auf der Strecke zwischen Paris und dem Südwesten Frankreichs wieder fast alle Züge. Gleiches galt für die Verbindungen in Richtung Norden. Die Oststrecke in Richtung Straßburg ist bereits seit Samstag wieder regulär in Betrieb.

Mehrere Brandanschläge auf neuralgische Punkte des französischen Schnellfahrnetzes in der Nacht zum Freitag hatten den Bahnverkehr kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele schwer gestört. Etwa 800.000 Fahrgäste waren betroffen. Wer hinter den Anschlägen steckt, ist noch nicht bekannt.

