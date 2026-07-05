Der ägyptische Präsident Abdel Fattah El-Sisi wird wegen seiner teuren Großbauprojekte öfter kritisiert. (Imago / Abacapress / AlterPhotos)

Der Komplex namens "Octagon" liegt in der neuen Verwaltungshauptstadt östlich von Kairo. Das Kommandozentrum ist mit einer Fläche von rund 90 Quadratkilometern etwa so groß wie Lissabon und gilt Beobachtern zufolge als eines der größten weltweit.

Mit geschätzten Kosten von umgerechnet 50 Milliarden Euro ist das Octagon zudem eines der teuersten Projekte seit der Machtübernahme des ägyptischen Präsidenten al-Sisi. Das Land befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise und hat derzeit eine Auslandsverschuldung in Höhe von umgerechnet 143 Milliarden Euro. Viele Ägypter machen al-Sisi und dessen Großbauprojekte dafür verantwortlich. Der frühere General kam in dem nordafrikanischen Land 2013 in einem vom Militär getragenen Putsch an die Macht.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.