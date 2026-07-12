Mindestens 99 Menschen kamen im Juni in Gewässern ums Leben, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mitteilte. Zuletzt wurden im Hitzesommer 2003 mit 107 verunglückten Menschen mehr Badetote im Monat Juni gezählt.
Die DLRG rief zum Beginn der Sommerferien in mehreren Bundesländern dazu auf, Gefahren am Wasser nicht zu unterschätzen. Vor allem Jungen und Männer sollten die eigenen Fähigkeiten realistisch einschätzen und auf riskante Aktionen verzichten. Mehr als 90 Prozent der Todesopfer im Juni seien männlich gewesen; unter den jungen Leuten sogar alle.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.