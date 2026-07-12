DLRG
So viele Badetote im Juni wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr - 90 Prozent der Opfer männlich

Im vergangenen Monat mit seiner extremen Hitzewelle sind bundesweit so viele Menschen ertrunken wie seit mehr als 20 Jahren in keinem Juni mehr.

    Zwei Mitarbeiter von der DLRG stehen am Ufer von einem See. Sie beobachten Rettungsarbeiten.
    Fast 100 Menschen sind im Juni ertrunken. (IMAGO / 5VISION.NEWS )
    Mindestens 99 Menschen kamen im Juni in Gewässern ums Leben, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mitteilte. Zuletzt wurden im Hitzesommer 2003 mit 107 verunglückten Menschen mehr Badetote im Monat Juni gezählt. 
    Die DLRG rief zum Beginn der Sommerferien in mehreren Bundesländern dazu auf, Gefahren am Wasser nicht zu unterschätzen. Vor allem Jungen und Männer sollten die eigenen Fähigkeiten realistisch einschätzen und auf riskante Aktionen verzichten. Mehr als 90 Prozent der Todesopfer im Juni seien männlich gewesen; unter den jungen Leuten sogar alle.
    Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.