Studie der Ruhr-Universität Bochum

Je jünger die Altersgruppe, desto größer fielen die Werte aus: Bei den 20- bis 39-Jährigen war es rund ein Drittel, bei den unter 20-Jährigen etwa jeder Zweite. Nach Angaben der Hochschule zeigten die Betroffenen ausgeprägte suchtartige Symptome, die den Alltag und ihre psychische Gesundheit beeinträchtigen können.
Der Studie zufolge nutzen 96 Prozent aller Deutschen ab 18 Jahren Soziale Medien. Im Schnitt sind sie drei Stunden und 18 Minuten online. Auch hier zeigten sich Altersunterschiede: Unter 20-Jährige verbringen laut Befragung gut vier Stunden täglich mit Sozialen Medien, über 80-Jährige rund zwei Stunden. Zudem halten sich Frauen etwas länger in den Netzwerken auf als Männer. Für die Studie wurden mehr als 22.000 Erwachsene befragt.
Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.