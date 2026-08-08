Instagram und TikTok

Die Betreiber müssten einen sicheren Raum für Kinder und Jugendliche schaffen und sie vor Pädokriminellen schützen. Dafür brauche es etwa einen funktionierenden Jugendschutz und eine vernünftige Altersverifizierung.
Verband von Kinder- und Jugendärzten sieht Versagen bei Eltern
Zmugg erklärte , geforderte Verbote könnten umgangen werden. Kinder und Jugendliche wollten online präsent sein. Der Verein Innocence in Danger e.V. setzt sich für den Schutz von Minderjährigen im digitalen Raum ein.
Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte BVKJ sieht die Verantwortung bei den Erziehungsberechtigten. Es gebe ein massives Elternversagen, was Social Media und Bildschirmnutzung angehe, sagte Bundessprecher Maske der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Eltern müssten Grenzen setzen und selbst Vorbilder sein.
Urteil gegen Meta in New Mexico
Am Freitag war Meta im US-Bundesstaat New Mexico zu einer Geldstrafe von einer halben Milliarde US-Dollar verurteilt worden. Auch muss der Internetkonzern die Instagram- und Facebook-Nutzung von Minderjährigen auf höchstens 90 Stunden pro Monat beschränken. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte Meta vorgeworfen, Kinder nicht ausreichend vor sexueller Ausbeutung zu schützen. Meta will in Berufung gehen.
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Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.