Schülervertreter

Manche Menschen starren ständig auf den Bildschirm ihres Smartphones. (Symbolbild zur Illustration des Themas) (Getty Images / Qi Yang)

Der bisherige Generalsekretär Gärnter sagte der Deutschen Presse-Agentur, die erste Lösung eines Bildungspolitikers könne nicht sein, irgendetwas zu verbieten. Dies müsse vielmehr immer Bildung sein, also jungen Menschen Kompetenzen zu vermitteln.Entscheidend sei, Kindern und Jugendlichen beizubringen, wie sie sich in den Sozialen Medien verhalten sollten. In Australien dürfen seit gestern Unter-16-Jährige keine eigenen Konten mehr auf vielen bekannten Social-Media-Plattformen besitzen . Erklärtes Ziel ist es, Kinder und Jugendliche vor Risiken zu schützen, die mit der Nutzung solcher Angebote verbunden seien.

In Deutschland und Europa wurde zuletzt ebenfalls über ähnliche Schritte diskutiert.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.