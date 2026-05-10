Nach Bundesrats-Entscheidung

Markus Söder, der CSU-Parteivorsitzende und bayerische Ministerpräsident (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)

Zudem wäre der Steuerausfall bei fast allen Ländern so hoch gewesen, dass keines mehr eine Chance gesehen habe, zuzustimmen. Der bayerische Ministerpräsident sprach sich dafür aus, das für die Maßnahme eingeplante Geld stattdessen in die Einkommenssteuerreform zu investieren.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Roloff, hatte im Deutschlandfunk dagegen vorgeschlagen, auch weiterhin über die Prämie als Teil eines Entlastungspakets zu diskutieren. Bundeskanzler Merz, CDU, kündigte Gespräche über andere Möglichkeiten zur Entlastung an. Für Dienstag ist eine Sitzung des Koalitionsausschusses geplant.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.