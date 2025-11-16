Deutschlandtag der Jungen Union

Söder spricht vor den Delegierten der Jungen Union. (Philipp von Ditfurth / dpa )

Er verwies darauf, dass AfD-Bundestagsabgeordnete Besuchergruppen in die russische Botschaft in Berlin einlüden. CDU und CSU seien die einzigen verbliebenen Parteien in Deutschland, die gegen die AfD erfolgreich Politik machen könnten, fügte Söder hinzu und konterte damit Vorwürfe, wonach sich die Union zu stark der Rhetorik der Rechtspopulisten annähere.

"Schwere Schlachten" prophezeit

Söder prophezeite für die bevorstehenden Wahlkämpfe vor allem in Ostdeutschland "große und schwere Schlachten". Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss er wie schon zuvor CDU-Parteichef Friedrich Merz aus. "Wir haben eine andere Vorstellung von Freiheit", sagte Söder. Es dürfe nicht sein, dass etwa Justiz und Polizei allein von der Staatsspitze gesteuert und dass Minderheiten unterdrückt würden. "Das verbietet uns unser C", sagte er bezugnehmend auf das Wort "Christlich" im Parteinamen.

Forderung nach Vorziehen der Körperschaftsteuersenkung

Söder schloss Steuererhöhungen aus und plädierte stattdessen dafür, eine Senkung der Körperschaftsteuer vorzuziehen. "Wir haben die Wahl gewonnen und wir geben die Richtung vor an der Stelle. Nicht wir sind der kleinere Koalitionspartner", betonte Söder. Es sei belegbar, dass höhere Steuersätze auf Dauer zu niedrigeren Steuereinnahmen und einer Abwanderung führten. "Deswegen sollten wir überlegen, ob es uns nicht gelingt, Unternehmenssteuersenkungen vorzuziehen, anstatt das Geld für andere Dinge auszugeben." Er spielte damit auf die Körperschaftsteuer an, die die schwarz-rote Regierung ab 2028 schrittweise senken will. Die Wirtschaft verlangt eine frühere Entlastung. Söder sprach sich zudem dafür aus, dass die Erbschaftsteuer eher gesenkt als angehoben werden sollte.

Die SPD fordert vor allem mit Blick auf die Bundeshaushalte ab 2027 und die geplanten Einschnitte im Sozialbereich Steuererhöhungen etwa für Spitzenverdiener. Zudem wird ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer erwartet.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.