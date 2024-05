Italien-Besuch

Italiens Regierungschefin Meloni hat den bayrischen Ministerpräsidenten Söder in Rom empfangen. (Oliver Weiken / dpa / Oliver Weiken)

So hätten beide Seiten beispielsweise ein großes Interesse an einem Wasserstoffkorridor von Italien in den Süden Deutschlands, sagte Söder nach dem Gespräch in Rom. Man sei sich zudem einig gewesen, dass die Europäische Union das Verbrenner-Aus wieder zurücknehmen müsse. In der Asylpolitik lobte der CSU-Vorsitzende erneut eine Flüchtlingsvereinbarung zwischen Italien und Albanien. Italien will zwei Flüchtlingslager auf albanischem Boden einrichten. Ziel ist es nach Angaben der Regierung, die Migration über das Mittelmeer und damit in die EU einzudämmen. Das könnte nach den Worten Söders auch eine Lösung für ganz Europa sein.

