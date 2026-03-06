Iran-Krieg

Markus Söder (CSU). (Archivbild) (Pia Bayer / dpa / Pia Bayer)

Es seien zu wenig Flugzeuge im Einsatz, sagte er Welt TV. Zudem sei der Anfang der Rückholaktion zäh gewesen. Man solle prüfen, ob nicht doch auch Bundeswehrmaschinen helfen könnten, führte Bayerns Ministerpräsident aus. Oberste Pflicht eines Staates sei es, die eigenen Bürger zu schützen und ihnen in Krisensituationen zu helfen. Seit Ausbruch des Iran-Kriegs sitzen Zehntausende deutsche Touristen fest. Erste konnten inzwischen wieder Flugzeuge nach Deutschland besteigen. Auch 500 Kreuzfahrtgäste sollten heute ausreisen können.

Außenminister Wadephul, CDU, hatte am vergangenen Wochenende zunächst auf die Eigenverantwortung der deutschen Touristen verwiesen. Kurz darauf kündigte er an, die Bundesregierung werde doch Charterflüge organisieren. Das Vorgehen hatte sowohl bei der Opposition als auch bei der SPD Kritik ausgelöst. Bundespräsident Steinmeier verschob derweil wegen der unsicheren Flugmöglichkeiten eine Asienreise nach Indonesien und auf die Philippinen.

