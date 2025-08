ZDF-Interview

Außerdem gebe es "kein Land der Welt", das mit ukrainischen Geflüchteten so verfahre wie Deutschland. Deshalb seien auch hierzulande "so wenige Menschen aus der Ukraine in Arbeit". Die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Deutschland gilt als besonders gut. Experten weisen jedoch darauf hin, dass die Leistungen für ukrainische Flüchtlinge in den europäischen Ländern nur schwer vergleichbar sind