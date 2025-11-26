Vor Koalitionsausschuss

Söder (CSU) mahnt Beilegung des Rentenstreits in den nächsten Tagen an

Der CSU-Vorsitzende Söder mahnt eine rasche Beilegung des Rentenstreits in der schwarz-roten Koalition an. Dies sei ein Thema, das man in den nächsten Tagen lösen müsse, sagte der bayerische Ministerpräsident am Abend im ZDF. Die Schwierigkeit sei, dass alle in ihren Positionen festgemauert seien. Das mache die Bewegungsspielräume enger.