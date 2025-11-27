Vor dem Koalitionsausschuss

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Dies sei ein Thema, das man in den nächsten Tagen lösen müsse, sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF. Die Schwierigkeit sei, dass alle in ihren Positionen festgemauert seien. Das mache die Bewegungsspielräume enger. Die Jungen hätten aber einen Punkt, wenn sie sagten, dass das Rentenniveau ab 2031 etwas schwer zu planen sei und es da Überforderungsmöglichkeiten geben könnte, meinte Söder, dessen CSU der Koalition mit CDU und SPD angehört.

Führende Politiker der Unionsparteien und der SPD kommen heute Abend in Berlin zu einer Sitzung des Koalitionsausschusses zusammen, um unter anderem über die geplante Rentenreform zu sprechen. Weitere Themen dürften das für 2035 geplante Aus für Verbrennungsmotoren, das Heizungsgesetz und das Krankenkassen-Sparpaket sein.

