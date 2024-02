Politischer Aschermittwoch

Der Ministerpräsident von Bayern, Söder, auf dem Politischen Aschermittwoch der CSU (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

Die Grünen seien nicht regierungsfähig, führte Söder in Passau aus. Er stellte sich damit gegen die Position des CDU-Vorsitzenden Merz. Dieser hatte kürzlich eine Zusammenarbeit mit den Grünen im Bund nicht kategorisch ausgeschlossen. Mit Blick auf die aus Ostdeutschland stammende Grünen-Politikerin und Bundesumweltministerin Lemke zog der CSU-Chef eine Parallele zur Ehefrau des ehemaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Lemke sei ein Musterbeispiel für den Versuch der Grünen, die Freiheit der Fleißigen durch immer neue Auflagen einzuschränken, als "grüne Margot Honecker". Söder führte aus: "Die Grünen machen so viel Mist, eigentlich müssten sie selbst unter die Düngeverordnung fallen".

Margot Honecker war von 1963 bis 1989 Ministerin für Volksbildung in der DDR, eine in weiten Teilen der Bevölkerung verhasste Hardlinerin selbst innerhalb der SED-Führung. Nach dem Ende der DDR floh sie mit ihrem Mann zunächst nach Moskau, dann nach Chile, wo sie 2016 starb.

Söder warnt vor AfD

Darüber hinaus sprach Söder eine deutliche Warnung in Richtung AfD aus. Die Partei sei die fünfte Kolonne Moskaus, die Deutschland an Russland ausliefern wolle. Die AfD sei in weiten Teilen rechtsextrem. Sie schaffe Probleme, löse aber keine.

Am Politischen Aschermittwoch stimmen sich neben der CSU auch andere Parteien auf ihren Europawahlkampf ein. An verschiedenen Orten in Niederbayern sind Auftritte geplant - außer von Söder von dessen Vize, dem Freie-Wähler-Vorsitzenden, Aiwanger.

BSW begeht erstmals Politischen Aschermittwoch

Das neu gegründete BSW begeht ihren ersten politischen Aschermittwoch in einem kleinen Passauer Gasthaus. Hauptrednerin ist Parteichefin Wagenknecht. Bei der AfD tritt deren Spitzenkandidaten für die Europawahl, Krah, auf.

