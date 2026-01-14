Fortsetzung der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion. (Pia Bayer / dpa / Pia Bayer)

Der CSU-Chef, Söder, teilte mit, er wolle die von seiner Parteijugend ursprünglich mal vorgeschlagene Idee rasch umsetzen. Möglichst schon zum Schuljahresende sollten die Nationalhymne, die Europahymne und auch die Bayernhymne bei Schulabschlüssen gespielt oder gesungen werden. Was bei Fußballspielen kein Problem sei, könne auch in der Schule nicht falsch sein. Söder führte aus, er habe darüber bereits mit Kultusministerin Stolz vom Koalitionspartner Freie Wähler gesprochen. Zu Umsetzung werde sie nun das Gespräch mit den Lehrerverbänden suchen. Sowohl die Verbände als auch Stolz hatten sich zuletzt skeptisch zu der Idee geäußert.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.