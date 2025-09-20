Nahost-Politik

Solche Strafmaßnahmen seien grundlegend falsch, sagte Söder der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die CSU stehe klar zur einzigen stabilen Demokratie im Nahen Osten. Man sei in Freundschaft verbunden. Der CSU-Chef fügte hinzu, natürlich sei er für eine bessere humanitäre Situation in Gaza. Israel sei aber bis heute in seiner Existenz bedroht.
Die EU-Kommission hatte Mitte der Woche einen Sanktionskatalog vorgestellt, um den Druck auf die israelische Regierung wegen deren Vorgehen im Gazastreifen zu erhöhen. Dieses sieht unter anderem eine Teil-Aussetzung des Assoziierungsabkommens der EU mit Israel vor.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.