Nahost-Politik

Solche Strafmaßnahmen seien grundlegend falsch, sagte Söder der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die CSU stehe klar zur einzigen stabilen Demokratie im Nahen Osten. Man sei in Freundschaft verbunden. Der CSU-Chef fügte hinzu, natürlich sei er für eine bessere humanitäre Situation in Gaza. Israel sei aber bis heute in seiner Existenz bedroht.

Die EU-Kommission hatte Mitte der Woche einen Sanktionskatalog vorgestellt, um den Druck auf die israelische Regierung wegen deren Vorgehen im Gazastreifen zu erhöhen. Dieses sieht unter anderem eine Teil-Aussetzung des Assoziierungsabkommens der EU mit Israel vor.

